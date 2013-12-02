На 300 объектах Москвы ведутся реставрационные работы - Кибовский

"Интервью": Александр Кибовский - о реставрационных программах Москвы

Департамент культурного наследия выступает за систематизацию состава проектной документации для работы с памятниками архитектуры на федеральном уровне. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил глава столичного департамента культурного наследия Александр Кибовский.

По его словам, состав проектной документации необходимо сделать универсальным, так как это является залогом качественной реставрации. Принятый на федеральном уровне ГОСТ определяет различный состав документации для строительных и реставрационных работ, даже в том случае, если они ведутся на одном и том же объекте.

Кроме того, глава Мосгорнаследия отметил, что сумма частных инвестиций на реставрацию столичных памятников в 2013 году может составить 7 миллиардов рублей. В настоящее время в Москве реставрационные работы ведутся более чем на 300 объектах.

Напомним, в столице действует специальная программа - ветхие здания, которые представляют историческую и культурную ценность, сдают в аренду инвесторам по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год при условии, что инвестор отреставрирует объект. С 1 ноября в программу льготной аренды включили и ветхие дома в центре Москвы.

Фото: ИТАР-ТАСС

Напомним, торжественная церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация" в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия пройдет в столице уже в третий раз. На которой произойдет публичное награждение людей и организаций, успешно восстанавливающих культурное наследие столицы.

По мнению организаторов, "Московская реставрация" должна привлечь внимание как горожан, так и профессионалов к реставрации памятников архитектуры, а также сделать более популярным не только сохранение исторического облика Москвы, но и в целом привлечь людей к изучению истории и архитектуры города. М24.ru проведет он-лайн трансляцию церемонии награждения.