"Активные граждане" решат, как накопить на капремонт

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Москвичи выскажутся о необходимости организационной поддержки для выбора способа накопления на капремонт. Соответствующий опрос проходит в приложении "Активный гражданин".

На сайте "Активного гражданина" напоминают, что Москва в 2015 году переходит на новую систему финансирования капитального ремонта. Теперь собственники квартир при помощи взносов будут сами формировать фонд, на средства которого и будет впоследствии ремонтироваться их дом. Закон предусматривает два способа накопления: на собственном специальном счете дома в банке или на счете регионального "Фонда капремонта". Москвичам необходимо сделать выбор до 1 июня на общем собрании собственников.

"Активный гражданин" Сервис проведения электронных референдумов "Активный гражданин" запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. Сервис проведения электронных референдумов "Активный гражданин" запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.





В опросе упоминается, что, если жильцы хотят открыть для взносов специальный счет в банке, то город окажет им организационную поддержку в подготовке документов и проведении общего собрания. В первую очередь поддержку получат дома, набравшие большинство голосов в проекте "Активный гражданин".

Предполагается пять вариантов ответа в зависимости от необходимости помощи властей.

Напомним, 25 декабря правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Взимание оплаты на капитальный ремонт для собственников квартир в Москве начнется с июля 2015 года.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Анатолий Федотов