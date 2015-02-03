Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ремонт

03 февраля 2015, 16:53

"Активные граждане" решат, как накопить на капремонт

опросы связь ремонт капитальный ремонт Активный гражданин

Фото:ТАСС/Александра Мудрац

Москвичи выскажутся о необходимости организационной поддержки для выбора способа накопления на капремонт. Соответствующий опрос проходит в приложении "Активный гражданин".

На сайте "Активного гражданина" напоминают, что Москва в 2015 году переходит на новую систему финансирования капитального ремонта. Теперь собственники квартир при помощи взносов будут сами формировать фонд, на средства которого и будет впоследствии ремонтироваться их дом. Закон предусматривает два способа накопления: на собственном специальном счете дома в банке или на счете регионального "Фонда капремонта". Москвичам необходимо сделать выбор до 1 июня на общем собрании собственников.

"Активный гражданин"

Сервис проведения электронных референдумов "Активный гражданин" запустили 21 мая 2014 года по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи. В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.


В опросе упоминается, что, если жильцы хотят открыть для взносов специальный счет в банке, то город окажет им организационную поддержку в подготовке документов и проведении общего собрания. В первую очередь поддержку получат дома, набравшие большинство голосов в проекте "Активный гражданин".

Предполагается пять вариантов ответа в зависимости от необходимости помощи властей.

Ссылки по теме

Напомним, 25 декабря правительство города утвердило региональную программу капитального ремонта на ближайшие 30 лет и сумму ежемесячных взносов. Взимание оплаты на капитальный ремонт для собственников квартир в Москве начнется с июля 2015 года.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Анатолий Федотов

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" Капитальный ремонт в жилых домах

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать