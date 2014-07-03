Пользователи Twitter рискуют стать неуспешными в любви

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Активное использование Twitter может привести к конфликтам в супружеских и влюбленных парах, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на исследование, опубликованное "Франс Пресс".

В рамках исследования опросили почти 600 пользователей сервиса микроблогов. Их спрашивали о том, как часто они пользуются сервисом и какие после этого у них возникали разногласия со вторыми половинками.

Как выяснилось, чем больше человек сидит в Twitter, тем больше вероятность конфликтов. Разногласия могут в конечном итоге привести к измене, разрыву отношений или даже к разводу.

Отмечается, что подобные неприятные последствия бывают и от активного использования Facebook. Такие выводы говорят о том, что феномен социальных сетей требует более тщательного исследования.