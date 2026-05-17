Психотерапевт Симуран: люди до 30 лет чаще подвержены появлению дисморфофобии

Недовольство своим телом способно привести к психическому расстройству, при котором человек начинает считать чуждой определенную часть себя, рассказали психологи. Игнорирование этой проблемы может привести к неврозу и депрессии. О том, как с этим справиться, – в материале Москвы 24.

Неадекватное восприятие тела

Дисморфофобия – психическое расстройство, при котором человек не может принять определенную часть тела. При этом фактически никакого изъяна может и не быть, рассказала Москве 24 психолог, специалист по личностным психотипам Алиса Метелина.





Алиса Метелина психолог, специалист по личностным психотипам Человек может считать определенные части тела как будто не принадлежащими себе. Из-за этого он уделяет слишком много внимания конкретному "недугу". Например, кому-то могут казаться слишком большими нос или уши. При том что они объективно нормального размера.

Неадекватное восприятие своего тела отличается от обычного недовольства несколькими признаками: желанием кардинально изменить внешность, сокращением социальных контактов, неспособностью воспринимать критические оценки со стороны, а также повышенным вниманием к конкретной части тела.

"Человек с обычным комплексом внешности как правило понимает причину своих недовольств: если есть прыщи – начинается лечение, не устраивает вес – начинается диета", – отметила психолог.

При этом дисморфофобическое расстройство относится к обсессивно-компульсивным и характеризуется неконтролируемыми навязчивыми мыслями, связанными с собственным телом.



"Если не обращать внимание на эту проблему, то со временем недовольство способно перерасти в невроз и депрессию", – указала Метелина.

По словам психолога, на появление дисморфофобии влияет сильный перфекционизм: желание выглядеть не просто хорошо, а быть идеальным. Небольшие изъяны или возрастные изменения тела воспринимаются как трагедия. Также причиной развития недовольства может стать семья, если ребенка с детства критикуют, в том числе маскируя это заботой о его здоровье. Плюс негативно влияет на восприятие себя критика и буллинг в школе из-за внешности.

В свою очередь, психолог-психотерапевт Владмира Симуран в беседе с Москвой 24 отметила, что дисморфофобией страдают как мужчины, так и женщины. Однако дефекты они чаще выбирают разные, и поэтому пик появления симптомов смещен.

Женщины подвержены этому расстройству в период с 14 до 25 лет, а пик приходится на 16–17 лет. Фокус: вес, кожа (высыпания), нос, грудь или ноги. Мужчины страдают дисморфофобией в возрасте с 16 до 30 лет. Фокус на росте, волосах на теле и гениталиях.

При этом женщинам важно, как их оценивают окружающие, а мужчины чаще всего переживают из-за "недостаточной мужественности".





Владмира Симуран психолог-психотерапевт Дисморфофобия молодеет. Раньше она чаще начиналась с 16 лет, сейчас уже 12–13-летние дети обращаются к врачам с запросом "исправить уши". При этом они у них совершенно нормальные, но алгоритмы социальных сетей уже внушили: оттопыренные уши равно одиночество.

Однако соцсети не являются причиной, они катализатор. Если у человека есть предрасположенность, то интернет даст ему точную карту, где именно нужно искать у себя "недостаток", отметила психотерапевт Симуран.

Работа с мыслями

Бороться с дисморфофобией можно несколькими терапевтическими подходами, доказавшими свою эффективность, посоветовала Владмира Симуран. Например, когнитивно‑поведенческой терапией с элементами экспозиции и предотвращения реакции. Суть метода заключается в том, чтобы прервать цикл тревоги и подкрепляющих ее ритуалов. В начале терапии психолог составляет карту ритуального поведения: как часто проверяется отражение в зеркале, используется ли косметика или одежда для коррекции якобы изъяна.

Далее пациент должен не стесняться, а наоборот ярко продемонстрировать ту часть тела, которая его не устраивает. Первоначально тревога возрастет, но через 10–20 минут начнется привыкание: паническая реакция снизится, придет осознание того, что ожидаемого катастрофического исхода не произошло.

Второй метод борьбы с дисморфофобией – терапия принятия и ответственности, когда человек не пытается себя убедить в "нормальности", а меняет отношение к негативным мыслям и страхам, учится наблюдать навязчивость как проходящее явление, отметила эксперт.

Например, люди, которым не нравится собственный нос, могут повторять вслух фразу "у меня уродливый нос" много раз, меняя темп и тембр голоса. Постепенно слова потеряют смысловую нагрузку и превратятся в набор звуков, эмоциональная реакция ослабнет.

Третий метод – метакогнитивная терапия (МКТ). Она смещает фокус на уровень выше содержания мыслей: вместо "Почему я думаю, что нос кривой?" задается вопрос "Почему я вообще верю этой мысли и обязательно ли на нее реагировать?". Метод особенно эффективен для тех, кто практически не сомневается в своей ошибочной интерпретации внешности, отметила специалист.



Цель терапии – не "стать красивее", а ослабить контроль, который дефект осуществляет над жизнью. Она поможет принять себя со всеми несовершенствами и свыкнуться с мыслью, что никто не идеален, а также позволит не ассоциировать себя с конкретным "изъяном", заключила Симуран.