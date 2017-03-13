Желтый уровень опасности объявили в столице 14 марта из-за тумана

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 14 марта из-за тумана, сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 14 марта местами возможен туман, температура воздуха опустится до минус 2–4 градусов. Во вторник днем ожидается сухая и теплая погода, переменная облачность и без осадков. Воздух в столице прогреется до 5–7 градусов тепла. Скорость ветра составит 2–7 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, погода в столице ухудшится к середине текущей недели, но уже ближе к выходным в Москве и области снова будет тепло.