До девяти градусов тепла ожидается в столичном регионе в понедельник

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Солнечно и до девяти градусов тепла будет в столице во вторник, 13 марта, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, ветер будет дуть с востока со скоростью 2—7 метров в секунду, атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.

С 14 марта в столице начнутся осадки: временами будут идти дожди, а в ночь на пятницу, 17 марта, ожидается снег. При этом температура воздуха будет расти и к воскресенью столбики термометров поднимутся до плюс семи градусов.