Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2020 года

В октябре текущего года повысят зарплаты бюджетникам, вернется требование о прохождении техосмотра для оформления ОСАГО, а в кафе и барах запретят посетителям курить кальяны. Кроме того, вступят в силу новые правила работы ломбардов, а духи и туалетную воду начнут маркировать. Рассказываем о главных нововведениях, которые произойдут в жизни россиян в октябре.



Повышение зарплат бюджетников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала октября вырастут зарплаты у некоторых категорий бюджетников. Выплаты проиндексируют на 3%, согласно размеру инфляции за прошлый год. На повышение зарплаты могут рассчитывать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Кроме того, также вырастут оклады российских судей, военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии и других силовых ведомств.

В Москве вырастет МРОТ

Величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в столице также увеличится с 1 октября: она вырастет на 166 рублей и составит 20 361 рубль. В Москве минимальный размер оплаты труда пересматривается ежеквартально и зависит от величины прожиточного минимума трудоспособного населения города.

Социальные пособия – на карту "Мир"

С октября большинство соцвыплат можно будет получить только на карты национальной платежной системы "Мир". Например, на них будут переводить выплаты гражданам, имеющим детей. В частности, пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет. Также на карту будут перечислять пособие по безработице и выплаты за воздействие радиации. Пенсионеры смогут перейти на карты "Мир" до 31 декабря 2020 года.

Возвращение техосмотра

С 1 октября при заключении договора ОСАГО водители вновь обязаны будут предъявлять диагностические карты или свидетельства о прохождении техосмотра. Эта норма была временно отменена в связи с пандемией коронавируса. Водители, которые оформили ОСАГО без техосмотра до этого срока, должны донести диагностические карты в течение месяца со дня отмены ограничительных мер в их регионе, но не позднее 31 октября. Иначе страховщик имеет право потребовать компенсировать вред, причиненный в ДТП, самому автовладельцу.

Выплаты семьям и пособия по безработице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 2 октября для назначения ежемесячных выплат на первого или второго ребенка до 3 лет снова нужно будет подавать заявление с подтверждением доходов. Ранее из-за пандемии они продлевались автоматически.

С октября также отменяется временная региональная компенсация безработным, если она была установлена в период с апреля по сентябрь текущего года. В Москве общая сумма выплат составляла 19 500 рублей, теперь она изменится. Также в октябре завершается трехмесячный период выплаты пособий по безработице для индивидуальных предпринимателей, прекративших свою деятельность после 1 марта 2020 года. Не будут больше продлевать выплаты и россиянам, утратившим право на получение пособия после 1 марта.

Возмещения по вкладам

По ряду банковских вкладов с 1 октября лимит страхового возмещения увеличится до 10 миллионов рублей. Сейчас он составляет 1,4 миллиона рублей. Претендовать на максимальные выплаты могут те граждане, на счетах которых оказались средства от продажи жилья либо средства на эскроу-счете для покупки жилья. Кроме того, учитываются денежные средства при получении наследства, в случае возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью, при получении социальных выплат, пособий и грантов.

Запрет кальянов в кафе

С 30 октября вводится запрет на курение кальянов в заведениях общественного питания – кафе, ресторанах, барах и так далее. Сами кальянные не запрещают, но в меню таких заведений не должно быть еды и напитков.

Новые правила ломбардов

С 12 октября все ломбарды страны начнут работать по новым правилам. Они теперь могут быть открыты на три часа дольше: с 8 до 23 часов. Также с этого дня ломбарды не смогут давать заем на сумму, превышающую оценочную стоимость заложенной вещи. А если хозяин не выкупит свой залог, то продавать его можно будет только на открытых торгах, если сумма оценки выше 300 тысяч рублей. Регулировать деятельность ломбардов будет Банк России. Кроме того, ломбардом не сможет назваться организация, не внесенная в специальный госреестр.

Маркировка духов

С 1 октября вводится обязательная маркировка духов и туалетной воды. Продажа таких товаров без средств идентификации будет запрещена. Новый закон не коснется парфюмерной продукции, которую не успели продать до этого срока. Маркировка будет находиться на упаковке или этикетке.

Новые названия остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 1 октября несколько столичных остановок общественного транспорта сменят название. Так, остановка "Курьяново" для автобусов № 35, 161, 292, 703, 736 по Шоссейной улице в обоих направлениях станет называться "Станция МЦД Курьяново". "Комбинат бытового обслуживания" для автобусов № 39, 681 по улице Расплетина в обоих направлениях сменит название – "Управа района Щукино". Для автобуса № 807 по проспекту Генерала Дорохова в обоих направлениях остановка "Улица Генерала Дорохова" станет "Промзоной Очаково". Также новые названия получат "Гостиница "Молодежная", "Андроновское шоссе", "Гаражи", "Столбово" и другие. Полный список изменений можно посмотреть на сайте "Мосгортранса".

Снижение стоимости масок в метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоимость маски с 1 октября еще уменьшится. С этого момента пассажиры смогут купить одну штуку за 5 рублей. Приобрести маску и перчатки можно в любой кассе метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), на вокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на стоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре.

Сокращение времени работы Московского зоопарка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за сокращения светового дня Московский зоопарк изменит режим работы. С 1 октября посетить зоосад можно будет с 9:00 до 19:00, кассы будут работать до 18:00. При этом представители зоопарка уверяют, что из-за теплой погоды в столичном регионе большинство животных будет доступно посетителям для наблюдения.