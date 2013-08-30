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30 августа 2013, 16:13

Общество

Почти 100 школьных ярмарок будут открыты до 8 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

93 школьные ярмарки, открытые на территории Москвы, будут работать до 8 сентября. Об этом рассказал и.о. главы департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на оперативном совещании в мэрии.

По его словам, в рамках ярмарок организовано 670 торговых мест. Кроме того, на 16 окружных площадках организованы праздничные мероприятия и культурно-развлекательные программы, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Алексей Немерюк отметил, что в этом году для удобства москвичей решено было провести расширенную программу. На ярмарках родители могут приобрести школьные и письменные принадлежности, одежду и обувь.

При этом по сравнению с прошлым годом цены на одежду отечественного производства остались прежними, на импортную — увеличились в среднем на 10%, а на канцелярские товары — на 30%.

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