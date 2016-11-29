Почему "Барсучонок больше не ленится"? – ответят кураторы Музея "Гараж" и МОСХ

Дискуссия "Почему "Барсучонок больше не ленится"?"

"Воспоминания" о современном искусстве

Дата: 29 ноября, 19:00

Место: Лекторий Музея "Гараж"

Сергей Шутов "Барсучонок больше не ленится"

Ради чего идти: чтобы узнать историю одной из самых сложных и противоречивых выставок советского времени – XVII Молодежной выставки МОСХ, состоявшейся в 1986 году. Кураторы той экспозиции, Даниил Дондурей и Георгий Никич, встретятся с молодым поколением арт-деятелей, и вместе с куратором Архива Музея "Гараж" Сашей Обуховой обсудят феномен огромного публичного успеха той "Молодежки", "беспринципность" совместного экспонирования левых и правых, современных и традиционных художников.

Что еще: название дискуссии отсылает к одной из самых скандальных работ выставки, картины Сергея Шутова "Барсучонок больше не ленится".

Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Подробная информация о дискуссии опубликована на сайте музея "Гараж".