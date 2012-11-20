В Куркино решили проблему детских садов - префект СЗАО

"Час префекта": префект СЗАО Владимир Говердовский

До конца 2012 года в московском районе Куркино в эксплуатацию введут два новых детских сада на 125 и 150 мест. Префект СЗАО Москвы Владимир Говердовский сообщил "Москве 24", что очереди больше не будет, кроме того, в дальнейшем планируется построить еще несколько садиков.

По словам префекта, району Куркино 10 лет и изначально не предполагалось, что жить в нем будет такое количество молодых семей - отсюда очереди в дошкольные учреждения. В настоящее время в Куркино очередь в детсады составляет 167 человек.

Говердовский отметил, что всего в 2012 году на территории СЗАО было построено шесть дошкольных учреждений.