В технологической долине МГУ создадут виварий и корпус нанотехнологий

"Интервью": Виктор Садовничий - о праздновании 260-летия МГУ

В технологической долине МГУ, о создании которой было объявлено в конце 2014 года, создадут виварий (здание для лабораторных животных) и корпус нанотехнологий, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" ректор вуза Виктор Садовничий.

Также он отметил, что на территории долины появится корпус лазерных технологий и депозитарий - банк данных всего живого на Земле.

Садовничий подчеркнул, что в лабораториях долины будут работать коллективы из центра интеллектуального резерва, где собирают идеи и готовят группы ученых.

Ректор МГУ также добавил, что в 2015 году будет только проектирование долины, дата начала строительства пока неизвестна.

Напомним, на территории МГУ планируют возвести университетский кампус, который включит в себя научные корпуса, политехнический музей, школу для одаренных детей, общежития и другие объекты.

Кроме того, там построят жилые дома, две школы и блок начальных классов на 1850 мест, пять детских садов на 825 мест, торгово-бытовой комплекс и паркинги.

Здесь будут проживать почти 20 тысячи человек (в том числе 5 тысяч студентов, аспирантов и преподавателей в общежитиях). Внутри территории создадут сеть пешеходных, велосипедных и автомобильных дорог и организуют движение наземного общественного транспорта.