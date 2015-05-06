В интернете опубликовали варианты заданий ЕГЭ по 14 предметам

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Рособрнадзор опубликовал в интернете в открытом доступе варианты заданий ЕГЭ-2015 по 14 предметам. Они были использованы в ходе досрочной волны экзаменов в этом году.
У выпускников, которые будут сдавать экзамены в основной период, появилась возможность лучше подготовиться к госэкзаменам, отмечают в Рособрнадзоре.
В Сети размещены варианты задний по 14 предметам, в том числе русскому языку, математике базового и профильного уровней, а также по четырем иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому и испанскому).
Ранее сообщалось, во время основной волны сдачи ЕГЭ в Москве могут быть использованы технические средства по подавлению сигнала мобильной связи. Об этом рассказал замглавы департамента образования Гайяр Алимов.
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"Сейчас вопрос прорабатывается, если технически удастся, то вполне возможно, в основной волне "глушилки" будут использоваться", – сказала он, отметив, что в досрочную волну сдачи ЕГЭ в Москве "глушилки" не использовались.
Напомним, досрочная сдача ЕГЭ в этом году проходила с 14 февраля по 18 апреля, основной период начнется 25 мая и продлится до 18 июня. ЕГЭ в 2015 году будут сдавать более 52 тысяч выпускников московских школ и колледжей.
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