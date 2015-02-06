Школы и детсады в столице будут строить по новым правилам

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В столице впервые разработаны правила строительства школ и детских садов, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики, по заказу которого они были подготовлены.

Своды правил, выделенные в специальные документы, конкретизируют требования к проектированию зданий общеобразовательных и дошкольных учреждений, которые строятся как по городскому заказу, так и за счет средств инвесторов. Цель разработки новых правил – "совершенствование нормативной базы проектирования социально значимых объектов массового строительства".

В департаменте отметили, что правила разрабатывались с учетом специфических условий, опыта проектирования, строительства и эксплуатации таких учреждений.

"При их подготовке учтен комплекс новых санитарно-гигиенических и противопожарных требований, современных требований к педагогическому процессу, доступности объектов для маломобильных групп населения, - сказали в пресс-службе. - Значительно расширена типология зданий образования для условий массового строительства, в том числе с учетом экономичности их проектирования".

Документ получил одобрение на заседании экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям, сейчас на официальном портале Росстандарта организовано его публичное обсуждение.