Стоимость нефти во втором полугодии может достигнуть 40–45 долларов за баррель

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Цены на нефть во втором полугодии может достигнуть отметки в 40–45 долларов за баррель. Об этом на Биржевом форуме заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС.

"Второе полугодие - если те расчеты, которые мы делаем, правильные, – мы ожидаем, что цена может быть 40–45 (долларов за баррель) в среднем, может быть к концу года 50 долларов", – сказал он.

Однако, по его словам, в первом полугодии цены на нефть не поднимутся выше 40 долларов. "Вряд ли цены на нефть будут высокими в ближайшей перспективе. Сейчас, в первом полугодии, средняя цена будет чуть ниже 40", – отметил Новак.

Между тем, на данный момент стоимость "черного золота" на бирже растет. По состоянию на 11:45 мск на Лондонской бирже ICE за баррель нефти марки Brent дают 43,35 доллара.