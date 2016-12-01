Решение ОПЕК по сокращению добычи нефти было ожидаемым – эксперт

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Решение ОПЕК по сокращению добычи нефти было ожидаемым. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал экономический обозреватель, ведущий программы "Денискины рассказы" Денис Елаховский.

Цена на нефть марки Brent впервые за месяц поднялась выше 50 долларов за баррель, а курс американской валюты упал ниже 64 рублей на столичной бирже. Сокращать добычу нефти страны ОПЕК планируют почти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября.

"Такое решение ОПЕК было ожидаемо от инвестиционных банков примерно процентов на 40, расклад был понятен еще накануне заседания. От таких ограничений могут пострадать не только Ангола, Ливия и Венесуэла, нуждающиеся в очень дорогой нефти, но и Саудовская Аравия, потратившая в прошлом году 35 миллиардов долларов своих запасов, просто чтобы покрыть дефицит бюджета. Этим странам нужна дорогая нефть, но не слишком дорогая, поскольку, если нефть переходит границу выше 55 долларов за баррель, балансировка спроса на международном рынке откладывается еще на неопределенный период", – пояснил эксперт.

Рубль укрепился после решения ОПЕК о сокращении добычи нефти

"Сейчас важно, как ситуация будет развиваться дальше. В скором времени предстоит решить вопрос, как будут сокращать свою добычу нефти не входящие в ОПЕК государства. Внутри себя страны ОПЕК договорились сократить ежедневную добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день – это достаточно небольшое сокращение, что является хорошим знаком для экономики, но не более", – отметил экономический обозреватель.

Елаховский добавил, объемы добываемой нефти снизятся до 32,5 миллиона баррелей. Ранее российская сторона заявляла, что уменьшит добычу на 200 тысяч баррелей в сутки при условии, если страны-экспортеры нефти смогут договориться между собой. Девятого декабря запланирована встреча представителей ОПЕК со странами, не являющимися членами организации, в том числе и с Россией.