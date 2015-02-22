Метро "Речной вокзал" и Бескудниково связал новый маршрут

Мосгортранс запустил новый автобусный маршрут №857, который связал метро "Речной вокзал" со станцией Бескудниково Савеловского направления железной дороги, передает телеканал "Москва 24".
Новый маршрут позволит жителям Бескудникова добираться до метро за 20-25 минут.
Интервал движения в часы пик на 857-м маршруте составит на первое время 10 минут, но если количество пассажиров будет увеличиваться, число автобусов на маршруте тоже вырастет.
Ввод нового маршрута потребовал скорректировать расположение остановок. Так, автобус №857 будет останавливаться вместе с маршрутом №284, который также следует на Талдомскую улицу.
"Переедет" на новое место остановка маршрутов №138 и 739, которые теперь будут останавливаться вместе с маршрутом №958.
Плакаты с новой схемой расположения остановок общественного транспорта будут размещены у выходов из метро.