От ж/д станции Перово до платформы Новогиреево будет курсировать автобус

От ж/д станции Перово до платформы Новогиреево пустят автобус

От железнодорожной станции Перово до платформы Новогиреево можно будет доехать на автобусе. С 8 декабря там начнет работу новый маршрут - № 842, сообщает канал "Москва 24".

Как уточняет пресс-служба Мосгортранса, автобус будет следовать с остановками: железнодорожная станция Перово – Кусковская улица – улица Плющева – Зеленый проспект – "Метро "Перово" – 2-я Владимирская улица – Перовская улица – Фрязевская улица – платформа Новогиреево.

Первый автобус будет отправляться в 5:30, последний - в 0:30.