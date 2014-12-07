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Наземный транспорт

07 декабря 2014, 23:08

От ж/д станции Перово до платформы Новогиреево будет курсировать автобус

наземный транспорт автобусы маршруты железнодорожные платформы

От ж/д станции Перово до платформы Новогиреево пустят автобус

От железнодорожной станции Перово до платформы Новогиреево можно будет доехать на автобусе. С 8 декабря там начнет работу новый маршрут - № 842, сообщает канал "Москва 24".

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Как уточняет пресс-служба Мосгортранса, автобус будет следовать с остановками: железнодорожная станция Перово – Кусковская улица – улица Плющева – Зеленый проспект – "Метро "Перово" – 2-я Владимирская улица – Перовская улица – Фрязевская улица – платформа Новогиреево.

Первый автобус будет отправляться в 5:30, последний - в 0:30.

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