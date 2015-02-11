Сегодня в СМИ: изменения в Трудовом кодексе и водительские нарушения

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Верховный суд предложит увеличить сроки давности по водительским нарушениям

Верховный суд России намерен разработать предложения по увеличению срока давности для нарушителей правил дорожного движения, если неуместное лихачество было зафиксировано видеокамерами, пишет "Российская газета".

По замыслу, дополнительное время для наказания нарушителя поможет привлекать к ответственности тех, кто сидел за рулем, не являясь хозяином автомобиля.

При получении отпуска Трудовой кодекс отдаст приоритет родителям с малыми детьми

Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, а также мужчины, воспитывающие детей без матери, смогут получать ежегодный отпуск летом или в любое удобное для них время, сообщает "Российская газета".

Такую поправку в Трудовой кодекс предлагает внести Минтруд России. Это будет сделано в соответствии с планом реализации Концепции государственной семейной политики до 2012 года.

Дошкольным учреждениям могут вернуть налоговые льготы

Индустрия воспитания детей в России может получить поддержку государства. Депутаты предлагают избавить детские сады от налога на прибыль, передает "Российская газета".

Это позволит ускорить строительство новых дошкольных учреждений, а также снизить плату для родителей, говорят эксперты.

Власти и застройщики не заинтересованы в заморозке крупных строек

Ни власти, ни застройщики не заинтересованы в заморозке крупных строек в столице. Кроме того, московские строители не смогут по объективным причинам полностью перейти на российские материалы и оборудование, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

У московских властей есть и свой антикризисный план, как не допустить сбоев в строительстве важных для мегаполиса объектов из-за возможных проблем с поставками импортной техники и подорожания стройматериалов.

Ритейлеры отказываются от собственной наценки

Чтобы избежать вмешательства государства в ценообразование на социально значимые продукты, торговые сети готовы отказаться от собственной торговой наценки на такие товары, пишет "Коммерсантъ".

Так, зафиксировать наценку в магазинах хотя бы на одно такое наименование предлагает ритейлер "О'кей", в ближайшее время соответствующие предложения будут представлены правительству.

Ходынский тоннель отмыли от грязи, воспользовавшись оттепелью

Сотрудники ГБУ "Гормост" провели генеральную уборку на Ленинградском проспекте. Там отмыли от грязи Ходынский тоннель, сообщает "Вечерняя Москва".

Всего за день "гормостовцы" отмыли 500 объектов. Как только позволит погода, будут мыть "глубокие" тоннели. В первую очередь - "Лефортовский".