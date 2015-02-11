Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Свежая пресса

12 февраля, 10:16

Сегодня в СМИ: изменения в Трудовом кодексе и водительские нарушения

нарушения ритейлеры Трудовой кодекс дошкольные учреждения свежая пресса

Фото: m24.ru

Верховный суд предложит увеличить сроки давности по водительским нарушениям

Верховный суд России намерен разработать предложения по увеличению срока давности для нарушителей правил дорожного движения, если неуместное лихачество было зафиксировано видеокамерами, пишет "Российская газета".

По замыслу, дополнительное время для наказания нарушителя поможет привлекать к ответственности тех, кто сидел за рулем, не являясь хозяином автомобиля.

При получении отпуска Трудовой кодекс отдаст приоритет родителям с малыми детьми

Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, а также мужчины, воспитывающие детей без матери, смогут получать ежегодный отпуск летом или в любое удобное для них время, сообщает "Российская газета".

Такую поправку в Трудовой кодекс предлагает внести Минтруд России. Это будет сделано в соответствии с планом реализации Концепции государственной семейной политики до 2012 года.

Дошкольным учреждениям могут вернуть налоговые льготы

Индустрия воспитания детей в России может получить поддержку государства. Депутаты предлагают избавить детские сады от налога на прибыль, передает "Российская газета".

Это позволит ускорить строительство новых дошкольных учреждений, а также снизить плату для родителей, говорят эксперты.

Власти и застройщики не заинтересованы в заморозке крупных строек

Ни власти, ни застройщики не заинтересованы в заморозке крупных строек в столице. Кроме того, московские строители не смогут по объективным причинам полностью перейти на российские материалы и оборудование, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ" глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

У московских властей есть и свой антикризисный план, как не допустить сбоев в строительстве важных для мегаполиса объектов из-за возможных проблем с поставками импортной техники и подорожания стройматериалов.

Ритейлеры отказываются от собственной наценки

Чтобы избежать вмешательства государства в ценообразование на социально значимые продукты, торговые сети готовы отказаться от собственной торговой наценки на такие товары, пишет "Коммерсантъ".

Так, зафиксировать наценку в магазинах хотя бы на одно такое наименование предлагает ритейлер "О'кей", в ближайшее время соответствующие предложения будут представлены правительству.

Ходынский тоннель отмыли от грязи, воспользовавшись оттепелью

Сотрудники ГБУ "Гормост" провели генеральную уборку на Ленинградском проспекте. Там отмыли от грязи Ходынский тоннель, сообщает "Вечерняя Москва".

Всего за день "гормостовцы" отмыли 500 объектов. Как только позволит погода, будут мыть "глубокие" тоннели. В первую очередь - "Лефортовский".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать