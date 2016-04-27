Повышение таможенных пошлин не скажется на большинстве покупателей

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок могут снизить

Таможенная служба России предложила облагать пошлиной посылки дороже 22 евро. Сейчас не облагаются пошлинами посылки суммарной стоимостью до 1000 евро и весом до 21 килограмма за один календарный месяц. При превышении лимита пошлина составляет 30 процентов, но не менее четырех евро за один килограмм. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров.

"В среднем по стране, стоимость одной посылки с AliExpress составляет 680 рублей. На этом сайте совершается 90 процентов покупок из всех зарубежных сервисов. По этой причине, такая инициатива не скажется на большинстве покупателей", – объяснил Федоров.

По словам эксперта, китайские ретейлеры возьмут на себя часть НДС и пошлины, как это происходит сейчас с доставкой. Зачастую, при покупке товара на сумму 300 рублей, доставка осуществляется бесплатно. Так и с пошлиной, ретейлеры примут часть этих затрат на себя.

"На данный момент, сложилась такая ситуация, что зарубежные ретейлеры имеют огромное преимущество перед отечественными. Эта инициатива поможет уравнять условия", – добавил Федоров.

Напомним, сумму предполагаемой пошлины ФТС озвучила еще в ноябре прошлого года.

По словам замруководителя ФТС Татьяны Голендеевой, планируется ввести пошлину от 10 до 15 евро за каждую интернет-посылку стоимостью от 22 до 150 евро. Голендеева также предупредила о возможном введении новых сборов, если России не удастся договориться с Евразийским экономическим союзом.