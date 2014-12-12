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12 декабря 2014, 10:17

Мюзикл "Бу-ра-ти-но!" покажут в "Театриуме на Серпуховке"

мюзиклы Тереза Дурова театральные постановки Театриум на Серпуховке Буратино

Фото: kultura.mos.ru

Мюзикл "Бу-ра-ти-но!" в постановке Терезы Дуровой покажут в "Театриуме на Серпуховке". Со сцены прозвучат песни Алексея Рыбникова на стихи Юрия Энтина, знакомые по советскому фильму "Приключения Буратино".

"Мы взяли в работу хорошо знакомый зрителям сюжет, узнаваемые песни, и на нас большая ответственность – создание мюзикла по этому материалу. Сюжетную канву мы не меняли, но внесли свою изюминку – Буратино появляется в итальянской Венеции в дни карнавала, и это придает спектаклю шарм, своеобразие", - отметила Тереза Дурова.

Еще одно новшество – пять песен, которые специально для спектакля написали Рыбников и Энтин.

"Спектакль рекомендован к просмотру для зрителей от 5 лет", - сообщили в столичном департаменте культуры.

Мюзикл покажут 20, 21, 27, 28 декабря, 3, 4, 7, 10 января (начало в 11:00, 14:00, 17:00); 24, 25, 26, 29, 30 декабря, 2, 5, 6, 8, 9, 11 января (начало в 12:00, 15:00).

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