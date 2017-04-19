Юлия Самойлова споет на пасхальном концерте в храме Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Мария Антипина

Юлию Самойлову пригласили выступить на концерте мужского хора "Сорок Сороков" в храме Христа Спасителя 25 апреля, сообщает ТАСС. Это будет первый концерт певицы в Москве после окончательного решения о том, что она не выступит Евровидении.

25 апреля будет представлена программа "Песни великой Победы". Помимо Самойловой в ней примут участие певец Эмиль Кадыров, Александр Щербаков, Родион Газманов и группа "Баян Mix".

Вечер станет первым крупным выступлением хора "Сорок Сороков". В его репертуаре образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, военных лет в оригинальной обработке.

Как позже ТАСС сообщило со ссылкой на слова представителей Юлии Самойловой, певица не будет выступать в храме – речь шла о возможности ее участия в предстоящем концерте в качестве гостя.

Европейский вещательный союз (EBU) официально подтвердил отказ России от участия в Евровидении-2017. После того, как российскую конкурсантку Юлию Самойлову не пустили на Украину, российская сторона отказалась участвовать в конкурсе. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, Самойлова будет представлять Россию на Евровидении в следующем году.