Около 1,5 млн москвичей сдали нормы ГТО

Фото: M24.ru

Около 1,5 миллиона жителей столицы приняли участие в сдаче норм ГТО. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта Москвы Алексей Пыжов.

Он также рассказал, что на базе столичного департамента физической культуры и спорта разрабатываются нормы сдачи ГТО для всех групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

"У нас есть несколько инициативных групп, молодых ребят-инвалидов, которые, по нашей идее, пытаются разработать и предложить единый комплекс ГТО для всех групп населения, в том числе для инвалидов", - передает слова Пыжова Агентство "Москва".

Он отметил, что разработка такого комплекса весьма трудоемкая работа. "Тут и наука должна быть, потому что категории инвалидности совершенно разные, возможности у людей разные и все в одно связать нельзя", - пояснил Пыжов.

Напомним, комплекс физической подготовки "Готов к труду и обороне", который возродили в марте этого года, имеет 11 ступеней. Первый уровень сдают дети от 6 до 8 лет, 11-й – граждане старше 70 лет. Подросткам 16-17 лет уготовлена пятая ступень.

Чтобы получить серебряный значок, юноши должны:



пробежать 100 метров максимум за 14,3 секунды;

2 км за 8,50 минут или 3 км за 14,40 минут;

прыгнуть в длину с разбега на 380 см или с места на 210 см;

подтянуться на перекладине 10 раз или поднять гирю 25 раз;

прокачать пресс 40 раз за минуту;

стоя на гимнастической скамье, наклониться так, чтобы руки были ниже уровня ног минимум на 6 см.

Девушки должны:

пробежать 100 метров за 17,6 секунд;

пробежать 2 км за 11,20 минут;

прыгнуть в длину с разбега на 320 см или с места на 170 см;

отжаться 10 раз или 13 раз подтянуться на перекладине;

прокачать пресс 30 раз за минуту;

наклониться, стоя на гимнастической скамье, чтобы руки были ниже ступней на 9 см.

Чтобы сдать на "серебро", надо также пройти одно из испытаний, предложенных на выбор, а на "золотой" значок - два. Из испытаний на выбор ребятам предлагается метание спортивного снаряда весом 700 грамм, бег 5 км на лыжах, заплыв на 50 метров, стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия, турпоход. Девочки могут метнуть снаряд весом 500 грамм, пробежать на лыжах 3 км, проплыть 50 метров, пострелять и сходить в поход.

Ранее M24.ru сообщало, что в 2015 году Министерство спорта России запустит сайт с результатами сдачи нормативов "Готов к труду и обороне".

В министерстве физической культуры, спорта и туризма Подмосковья пояснили, что россияне смогут зарегистрироваться там, как в социальной сети, и следить за динамикой своих результатов. При этом чужие показатели смотреть будет нельзя. Данные по статистике о физической подготовке населения будут доступны только чиновникам.