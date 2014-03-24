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24 марта 2014, 11:15

Экс-замминистра сельского хозяйства объявили в международный розыск

мошенничество суды Минсельхоз Алексей Бажанов международный розыск

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывшего замминистра сельского хозяйства России Алексея Бажанова объявили в международный розыск.

24 марта Тверской суд Москвы должен рассмотреть ходатайство о заочном аресте Бажанова, который, по данным следствия, покинул территорию страны, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами дела.

Объявление в международный розыск необходимо для заочного ареста Алексея Бажанова.

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Напомним, Алексея Бажанова задержали в Москве 10 апреля. Он занимал должность замминистра сельского хозяйства с 2009 по 2010 годы и занимался вопросами лесного и охотничьего хозяйства.

Вервые о хищениях в "Росагролизинге" заговорили в апреле 2012 года. МВД обвинило сотрудников компании в хищении 500 миллионов рублей в период с 2007 по 2009 годы. Затем в уголовном деле стали появляться новые эпизоды. Выяснилось, что чиновники подписывали фиктивные договоры о продаже зерна, а деньги присваивали.

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