Экс-ведущего программы "Суд идет" арестовали по обвинению в мошенничестве

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Суд арестовал в Москве бывшего ведущего программы "Суд идет" Владимира Резника (Владимира Орешникова) по делу о мошенничестве, передает РИА Новости.

Его заключили под стражу до 26 декабря. Защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого.

По версии следствия, бывший телеведущий получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 миллиона рублей.

Следователи утверждают, что за "вознаграждение" обвиняемый обещал повлиять на правоохранительные органы и добиться условного срока для бизнесмена.