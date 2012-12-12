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Законы

12 декабря 2012, 11:05

Депутаты намерены защитить инвалидов и сирот от черных риелторов

мошенничество Мосгордума законы поправки бесплатная юридическая помощь

Фото: ИТАР-ТАСС

12 декабря Мосгордума во втором и окончательном чтении приняла закон о бесплатной юридической помощи в Москве. В документе появились поправки, которые помогут обезопасить социально незащищенные слои населения от мошенников при сделках с недвижимостью.

По словам депутатов, инвалиды, сироты, герои соцтруда чаще всего становятся жертвами мошенников и черных риелторов. Чтобы защитить их, в закон были добавлены новые категории дел – расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Также в новой редакции закона расширены категории граждан, которые могут получать юридическую помощь бесплатно. Такое право, независимо от уровня дохода, появилось у героев социалистического труда, героев Советского союза, героев России, инвалидов I и II группы, а также детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно внесенным поправкам, бюджет берет на себя дополнительные обязательства по оплате труда адвокатов. Кроме того, депутаты решили предоставит право оказывать юрпомощь беспатно адвокатам, а не госбюро.

"Мы пошли по пути не создания спецпредприятий по вопросам юридической поддержки, а по пути поддержки адвокатских объединений", – отметил депутат Мосгордумы от фракции "Единая Россия" Александр Семенников.

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