Молодежь обсудит на форуме будущее Москвы

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12 декабря в выставочном центре "МосЭкспо" на ВВЦ пройдет V Форум московской молодежи, который проводит департамент семейной и молодежной политики Москвы.

Мероприятие соберет самых активных, успешных и амбициозных молодых людей. В программе – лекции и мастер-классы, семинары и круглые столы, встречи со знаменитостями и деловой элитой.

Эксперт в области управления временем Глеб Архангельский расскажет о том, как все успеть. Журналист Максим Шевченко проведет яркие политические дебаты. Анатолий Вассерман поделится своими знаниями на площадке "Ворошиловский стрелок".

На форуме будут представлены все сферы интересов молодежи: от экстремальных видов спорта и субкультур до проектов и инноваций молодых предпринимателей и ученых. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по фристайлу, киберспорту, киноискусству, различным музыкальным направлениям, фингербордингу и другими популярным увлечениям современной молодежи.

Также в рамках форума откроется II Съезд волонтеров города Москвы, который объединит состоявшихся профи и начинающих волонтеров. Там любой желающий сможет приобщиться к волонтерскому движению и получить личную книжку волонтера.