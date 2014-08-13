В России появился четвертый федеральный оператор мобильной связи

Фото: m24.ru

Компания Yota объявила о запуске нового федерального оператора сотовой связи. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор компании Анатолий Сморгонский.

Закрытое тестирование оператора было анонсировано 23 апреля этого года. С этого момента организация получила около 150 тысяч предзаказов на сим-карты в 20 городах по всей России. Выдача сим-карт началась сегодня, 13 августа, в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Владимире, Хабаровске и Владивостоке.

Отметим, что компания делает упор не на голосовое общение, а на безлимитный интернет. По словам представителей организации, именно поэтому Yota отказалась от технической поддержки и call-центров. Оператор предполагает оказывать помощь своим клиентам только на официальном сайте и через приложение, которое в данный момент доступно на платформах iOS и Android.

У нового федерального оператора не будет традиционной системы тарифов. Для москвичей абонентская плата составит 440 рублей, жители Санкт-Петербурга будут платить за эти услуги на 100 рублей меньше. В эту цену входит безлимитный интернет, бесплатные звонки внутри сети Yota, возможность отправлять смс-сообщения (по 2,5 рублей каждое), а также сто исходящих минут на номера других операторов и городские телефоны.

Примечательно, что, купив сим-карту, например, во Владимире и Туле, где стоимость минимального пакета составляет всего 240 рублей, пользоваться ей в Москве можно будет только в течение месяца. После этого вам придет уведомление с просьбой перейти на услуги данного региона.

Еще одной особенностью нового оператора является и то, что для клиентов Yota ограничат "раздачу" интернета для других устройств. Представители компании заявили, что на данный момент эта услуга доступна всем пользователям, однако впоследствии она будет предоставляться только за определенную плату.

Мнения конкурентов

Однако другие сотовые операторы не боятся конкуренции с новым оператором. Так, в МТС заявили, что компания уже конкурирует с Мегафоном, на сети которого запустилась Yota, и новое предложение компании едва ли как-то серьезно отразится на конкурентной ситуации.

"МТС уверенно лидирует среди конкурентов как по выручке, так и по абонентской базе. У нас самая высокая среди операторов "большой тройки" лояльность абонентов – при самом большом количестве клиентов, а от услуг оператора отказывается наименьшее количество абонентов", - заявил руководитель направления по взаимодействию со СМИ Дмитрий Солодовников.

В то же время другой сотовый оператор - "Билайн" - планирует удерживать клиентов с помощью развития интернета и новых технологий. "Мы активно модернизируем сеть 3G и развертываем LTE - в 75% наших филиалов мы занимаем первые и вторые места по скорости передачи данных. На нашей сети уже запущена в ряде регионов технология HD-voice - голоса с эффектом присутствия, то есть мы гарантируем повышенное качество голосовой связи", - рассказала пресс-секретарь компании "Билайн" Анна Айбашева.