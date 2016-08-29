Ящики для обратной связи установят в метро до конца года

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В вестибюлях станций метро до конца года планируют установить 250 ящиков для обратной связи, сообщает Агентство "Москва".

Они представляют собой специальные коробы для сбора отзывов и предложений по улучшению качества обслуживания пассажиров метро. Ящики будут красного цвета с логотипом подземки.

Первые сто коробов планируется поставить уже в октябре на части станций Арбатско-Покровской, Филевской, Сокольнической, Замоскворецкой и Калининской линиях метро.

Ранее сообщалось, что QR-коды появятся на всех столичных вокзалах к 2018 году, с их помощью можно будет оставить отзыв о работе, сообщает mos.ru.

Отзывы можно оставить и на столичных вокзалах. Там установили видеотерминалы для обращений пассажиров. Пассажиры могут записать и отправить любой видеовопрос или жалобу напрямую в дирекцию вокзалов, а ответ получить на сайте ведомства.

Первые пять терминалов установили в апреле на Ленинградском и Казанском вокзалах. До конца года планируется оснастить ими все железнодорожные узлы Москвы.