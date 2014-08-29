Станцию "Новопеределкино" могут открыть к 2017 году - мэр

Работы на участке "Раменки"-"Новопеределкино" завершат к 2017 году

Строительство метро до "Новопеределкино" может завершиться до 2017 года, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строящейся станции "Новопеределкино".

"До Переделкино, надеюсь, мы придем в 2017 году, хотя по плану организации строительства это 2018 год, но постараемся прийти раньше", - сказал Собянин.

Мэр также рассказал, что обсуждается возможность продлить до Внукова Калининско-Солнцевскую линию линию метрополитена. "Через три года метро придет в Рассказовку, до Внукова останется совсем недалеко, буквально две станции, может быть, и сюда дотянем," - сказал Собянин.

Собянину представили первые эскизные варианты оформления станций "Солнцево" и "Новопеределкино". По решению мэра Москвы, дизайн этих станций будет определен в рамках конкурса, который стартовал 23 июня 2014 года и продлится до 13 ноября. По словам мэра, такой конкурс проводится впервые за десятилетия и поэтому может стать возрождением традиции поиска оригинальных и новаторских решений в оформлении станций столичной подземки.

Конкурс проходит в два этапа: сначала сформируют шорт-лист из десяти проектов, по пять - на каждую станцию, а затем дизайнеры доработают свои проекты и представят их заказчику. При этом еще одним требованием конкурса является использование материалов отечественного производства. Так, для архитектурной отделки станций необходимо применять долговечные, легко очищаемые материалы, отвечающие требованиям экологичности, прочности и пожарной безопасности.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в рамках первого этапа конкурса отобрано по пять работ на каждую станцию. Всего было представлено около 100 работ, сказал Кузнецов, пояснив, что теперь предстоит провести второй этап конкурса.

Десять вариантов дизайна станций метро "Солнцево" и "Новопеределкино" можно посмотреть на портале Стройкомплекса Москвы.

Призовой фонд конкурса составит 3,89 миллиона рублей, которые будут поделены между 10 лучшими командами дизайнеров.

Строительство станций метро "Солнцево" и "Новопеределкино" "Солнцево" и "Новопеределкино" - станции с двумя пролетами, рядом колонн и платформой в центре зала. Открыть их планируется в 2017 году. "Солнцево" и "Новопеределкино" - станции с двумя пролетами, рядом колонн и платформой в центре зала. Открыть их планируется в 2017 году. В рамках конкурсного задания дизайнеры и архитекторы разработают проекты оформления вестибюля кассового зала, эскалаторов и лестниц, платформы, подземных переходов и павильонов. Кроме того, они должны будут представить предложения по благоустройству прилегающих территорий. Станции планируется оборудовать понятной системой навигации с цветовыми ориентирами для обозначения переходов и выходов. При отделке станций должны использоваться материалы отечественного производства.





Напомним, что станция "Новопеределкино" строится в составе участка "Раменки" - "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии. Станция располагается в районе Ново-Переделкино, под Боровским шоссе у пересечения с улицей Шолохова. В настоящее время ведутся работы по обустройству строительной площадки, устройству временных зданий и сооружений. Всего на участке "Раменки" - "Рассказовка" планируется размещение 7 станций метрополитена.

Строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии проходит поэтапно. Первый этап – участок "Деловой центр" – "Парк Победы" ввели в эксплуатацию в начале 2014 года, второй этап: участок "Парк Победы" – "Раменки" будет введен в эксплуатацию к 2016 году, участок "Раменки" – "Рассказовка" с электродепо откроют в 2017 году. На завершающем этапе планируется построить участок линии в тремя станциями от "Делового центра" до "Третьяковской".

Какой будет Калининско-Солнцевская линия метро

Стоит отметить, что строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии позволит улучшить транспортное обслуживание 600 тысяч москвичей, которые проживают в районах Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, поселениях Внуковское и Московский. Кроме того, будет обеспечено снижение нагрузки на юго-западный участок Сокольнической линии и транспортно-пересадочные узлы у станций "Юго-Западная", "Проспект Вернадского и других".

Открытие новых станций также приведет к снижению интенсивности движения транспорта по Боровскому шоссе, Мичуринскому проспекту, проспекту Вернадскому, Ленинскому проспекту, Киевскому шоссе и участку МКАД между Мичеринским и Ленинским проспектами. В перспективе открытие западного участка Калининско-Солнцевской линии позволит продлить метро до аэропорта "Внуково".

Напомним, что московские власти до 2020 года планируют увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро. В настоящее время строительство метрополитена развернуто на 150 площадках, на которых работают около 40 тысяч человек