Предъявлено обвинение еще двум фигурантам дела о ЧП в столичном метро

Еще двум фигурантам дела об аварии в метро предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинение еще двум фигурантам дела об аварии в столичной подземке, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, директор по производству субподрядной организации "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексей Трофимов, нарушили правила безопасности движения и эксплуатации метрополитена.

Отмечается, что Круглов являлся ответственным за производство работ по врезке стрелочного перевода на перегоне станций "Парк Победы – Славянский бульвар", однако не проконтролировал ситуацию. В свою очередь, Трофимов, который участвовал в строительстве стрелочного перевода, не закрепил стрелку должным образом. Как полагают следователи, именно это в совокупности и привело к аварии, повлекшей схождение электропоезда с рельсов.

Напомним, утром 15 июля на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" из-за резкого торможения с рельс сошли три вагона поезда. В результате ЧП более 20 человек погибли и более 200 обратились за медицинской помощью.

Основная причина крушения поезда на "синей" ветке

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.