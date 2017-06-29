Завершилось строительство нового современного ТПУ "Солнечная"

Открытие транспортно-пересадочного узла "Солнечная"

Завершилось строительство транспортно-пересадочный узла (ТПУ) "Солнечная" на территории одноименной станции Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе открытия ТПУ.

Это, по сути, полноценный вокзал, интегрированный с автобусной станцией, который станет воротами в город для жителей Солнцево и работников инновационного центра "Сколково", рассказал Собянин.

Мэр Москвы осмотрел новые объекты пассажирской инфраструктуры на Киевском направлении МЖД: транспортно-пересадочный узел "Солнечная", электропоезд нового поколения "Иволга", а также Красный зал, связывающий Киевский вокзал со станцией метро "Киевская", в котором была проведена комплексная реставрация.

Мэр Москвы подчеркнул важную роль Киевского направления МЖД в транспортном обслуживании ТиНАО. Он напомнил, что через два дня исполнится пять лет со дня присоединения к Москве новых территорий. В 2016 году число электричек на Киевском направлении выросло на четверть, а интервалы движения сократились с 8–10 минут в час пик – до 6.

Мэр также рассказал, что до конца года откроют два автомобильных путепровода через пути Киевского направления – в Крекшино и Кокошкино.