Возле станции метро "Котельники" построят парковку на 6 тысяч машино-мест

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Возле станции метро "Котельники" инвестор построит парковку на шесть тысяч машино-мест, сообщил первый замначальника дирекции строящегося метрополитена Владимир Моисеев.

По его словам, строящаяся станция метро значительно разгрузит станцию "Выхино", передает корреспондент m24.ru.

"Выхино" - колоссальная проблема. Но с открытием "Котельников" этот узел будет разрублен. На первом этапе около тысячи машин останутся на перехватывающей парковке", - сказал он.

Станция метро "Котельники"

Напомним, станция метро "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии может быть открыта ко Дню города. В настоящее время проходит обкатка тоннелей и станции, которая будет продолжаться в течение трех недель. 12 августа был подписан приказ о передаче станции, за исключением отдельных помещений.

Работы по строительству станции "Котельники" на "фиолетовой" ветке подземки начались в октябре 2012 года. Ее стиль будет выдержан в традициях сталинского ампира, а в интерьере не будет ярких красок.

Также в вестибюле и на платформах появится несколько технологических новинок. Ступени на лестницах при входе в метро оборудуют механизмом подогрева, а в вестибюлях установят аппараты, упаковывающие мокрые зонты. Станцию оснастят лифтами для маломобильных и пожилых людей.