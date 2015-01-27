Завершена проходка тоннеля от "Ходынского поля" до "Петровского парка"

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Завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями "Ходынское поле" и "Петровский парк" на участке Третьего пересадочного контура. Тоннель проложили при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса "Юлия", который преодолел расстояние 1550 метров.

Тоннель проложили под бывшим аэродромом имени Фрунзе, Ленинградским проспектом и над действующим тоннелем Замоскворецкой линии в районе станции метро "Динамо".

"Строительство тоннеля велось в сложных горно-геологических условиях. На пути следования "Юлии" встречались различные виды пород, что привело к преждевременному износу режущего инструмента. Метростроители были вынуждены сделать техническую остановку вблизи Ленинградского проспекта", - сообщили в столичном департаменте строительства.

После устранения проблемы проходку тоннеля возобновили. Сейчас тоннелепроходческий комплекс разбирают. После ремонта щит, вес которого более 400 тонн, а длина более 75 метров, используют на строительстве другого участка Третьего пересадочного контура.

Щит уже применялся при строительстве правого перегонного тоннеля от станции "Ходынское поле" до станции "Хорошевская".

По словам руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, при строительстве столичного метро задействуют 22 современных тоннелепроходческих комплекса.

"Суммарная длина тоннелей, которые они проходят в месяц, в среднем составляет 2000 метров", - добавил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что первые станции Третьего пересадочного контура московского метро откроются в 2016 году. Речь идет о станциях "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошевская", "Ходынское Поле" и "Петровский Парк". Общая протяженность участка составит 10 километров. Всего построят свыше 30 километров линий, запустят 15 станций и 4 электродепо.

Напомним, Третий пересадочный контур (ТПК) соединит существующие радиальные и перспективные хордовые линии на расстоянии нескольких километров. После строительства участка "Нижняя Масловка" - "Деловой центр" планируется построить "северный" участок ТПК до "Авиамоторной". Затем линию продлят до станции "Каширская". Завершат строительство ТПК южный и западный участки от "Каховской" до "Кунцевской".