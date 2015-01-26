Обязательная регистрация в сети Wi-Fi появилась на двух линиях метро

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В эти выходные на Калининской и Люблинско-Дмитровской линиях метро заработала обязательная идентификация в сети Wi-Fi. Об этом M24.ru рассказал представитель оператора Wi-Fi в столичной подземке "МаксимаТелеком" Илья Грабовский.

Он напомнил, что идентификацию на всех линиях планируется запустить к весне этого года.

Ранее, M24.ru сообщало, обязательная авторизация заработала на Сокольнической и Кольцевой линиях.

Ранее воспользоваться интернетом в подземке можно было без регистрации. Но в июле 2014 года в федеральном законодательстве произошли изменения - всех пользователей

общедоступных сетей обязали регистрироваться.

Для аутентификации необходимо зайти на главную страницу в сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в подземке.

Делать платным доступ в интернет в столичной подземке не планируют, а в скором времени улучшат и телефонную связь в поездах метро. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.