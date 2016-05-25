На станции "Раменки" началось строительство выхода из юго-западного вестибюля

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На станции "Раменки" Калининско-Солнцевской линии метрополитена строители приступили к возведению выхода из юго-западного вестибюля на нечетную сторону Мичуринского проспекта, сообщает Агентство "Москва".

Сейчас на строительной площадке производится обратная засыпка котлована. На платформенной части станции идут архитектурно-отделочные работы, монтаж оборудования и инженерных коммуникаций. Полностью выполнена укладка путевого бетона в перегонных тоннелях до станции "Ломоносовский проспект".

Строительство станции "Раменки" ведется с 2013 года. Станция запроектирована с двумя подземными вестибюлями, выходы из которых ведут на обе стороны Мичуринского проспекта. Оба вестибюля будут связаны с платформой эскалаторами и лифтами для маломобильных граждан.

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Отметим, что движение по участку Калининско-Солнцевской линии метро от "Парка Победы" до станции "Раменки" планируют запустить в декабре текущего года, а участок от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" сдадут в 2017 году.

При этом строить центральный участок Калининско-Солнцевской линии метро начнут не раньше 2020 года.