Всех пользователей Wi-Fi в метро обяжут пройти регистрацию

Пользователям Wi-Fi в метро предложат пройти аутентификацию

Пользователям беспроводного интернета в столичной подземке придется раскрыть свои личные данные, сообщает телеканал "Москва 24".

До сих пор это требовалось лишь на некоторых линиях. Но уже к весне пройти процедуру аутентификации попросят абсолютно всех, кто захочет подключиться к бесплатному Wi-Fi. Сделать это нужно будет всего один раз, все данные сохранятся в системе.

Изменения в пользовании интернетом в метро уже почувствовали пассажиры Кольцевой и Сокольнической линий. До конца января обязательную идентификацию при подключении к Wi-Fi введут на Калиниской и Люблинско- Дмитровской линиях.

Ранее воспользоваться интернетом в подземке можно было без регистрации. Но в июле 2014 года в федеральном законодательстве произошли изменения – всех пользователей общедоступных сетей обязали регистрироваться.

Для аутентификации необходимо зайти на главную страницу в Сети, активировать опцию регистрации, ввести номер своего телефона. Через несколько секунд на телефон приходит СМС с числовым кодом, который нужно ввести в специальное поле. После этих действий пользователь может бесплатно заходить в интернет в столичной подземке.

Напомним, бесплатный интернет в московском метро начал появляться в сентябре 2013 года. Через год с небольшим Wi-Fi стал доступен на всех линиях метро. Однако пока качество соединения не везде хорошее. Пассажиры замечают сбои на "серой", "красной" ветках.

По словам провайдеров, скорость передачи данных на всех линиях метро одинаковая – 100 Мбит в секунду. Проблемы со связью возникают из-за мелких поломок оборудования.

Делать платным доступ в интернет в столичной подземке не планируют, а в скором времени улучшат и телефонную связь в поездах метро. В тестовом режиме бесперебойную телефонную связь под землей опробуют этим летом.