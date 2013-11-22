Причиной закрытия "Шаболовской" стало нарушение электроснабжения

Причиной задымления на станции "Шаболовская" Калужско-Рижской линии метро стало неисправное электрооборудование.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, "причиной временного закрытия станции стало нарушение электроснабжения от внешнего источника" – подстанции, питающей служебную зону "Шаболовской".

Напомним, утром 22 ноября станцию метро метро "Шаболовская" закрыли на вход и выход. Около 5.50 пассажиры были эвакуированы из-за задымления.

Для информирования населения об обстановке на "Шаболовской" работали 87 терминалов "Оксион". Добраться до ближайших станций можно было с помощью наземного транспорта. При этом движение поездов на ветке не прерывалось – они проезжают мимо станции.

На месте происшествия работали 15 пожарно-спасательных подразделений. Ожидалось, что станция будет закрыта до конца дня.