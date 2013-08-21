Диггер: "Все байки про метро - это всего лишь мифы"

Недавно столичные руферы забрались на крышу очередного московского небоскреба. Ролик с их "восхождением" на башню "Федерация" за несколько дней набрал более 1,5 миллионов просмотров. Пока одних тянет на высоту, сетевое издание М24.ru решило пообщаться с представителем "подземного" движения – с московским диггером Анатолием.

С каждым годом движение диггеров становится все более популярным. Молодежь манят тайны подземных объектов и возможные опасности. Диггеров интересуют практически все подземные сооружения — бомбоубежища, подвалы, подземные реки и старые шахты, тоннели метро и метрострой.

Анатолий рассказал корреспонденту М24.ru насколько опасна тяга к подземельям, как реагируют на вторжение охранники и водятся ли в метрополитене легендарные двухметровые крысы.



Фото: ИТАР-ТАСС

- Начнем издалека, сколько лет вы исследуете подземные объекты?

- Я хожу больше восьми лет. Началось все еще в глубоком детстве, когда я лазил по стройкам. Дальше была обычная жизнь – школа, институт, работа, а потом увлекся заброшенными заводами, речками и метро. Первым объектом был завод АЗЛК. Тогда его еще не разбирали, он был действующим. А потом понеслось…

- Насколько движение диггеров сейчас популярно?

- В последние три-четыре года движение стало особенно популярным. Раньше диггерство было действительно чем-то интересным. Мы ходили и изучали подземные объекты, а теперь куда ни плюнь – каждый второй диггер и спускается под землю с дорогим зеркальным фотоаппаратом. Берут в тоннели метро технику за 150 тысяч и ничего не боятся! Когда мы ходили, осторожно из-под куртки фотографировали без вспышки, чтобы ни дай Бог кто-то что-то увидел. Фотографии показывали друг другу по вечерам на кухне за бутылкой водки. Сейчас же в интернете можно найти любые фотографии и схемы, хоть "Метро-2".

- Какие самые распространенные для забросов места в столице?

- Самые популярные маршруты в Москве – это заброшенные заводы, например, "Серп и молот", река Неглинная и несколько бомбоубежищ на окраине города. Про них знают все диггеры. Как правило, в популярные места забрасываются, чтобы просто отдохнуть и попить пива.

Еще очень популярным направлением является метрострой. Так называется место, где прокладывают очередной тоннель. Если там не ведутся круглосуточные работы, то кроме охраны и пары собак ничего страшного нет. Поэтому можно спокойно гулять всю ночь по строящемуся метро. Допустим, тоннель проложили, а рельсы еще не провели – хорошее место. Поезда не катаются, еще и свет горит.

Таганский бункер. Фото: М24.ru

- Они охраняются?

- Подземные речки - нет. Единственное, что может случиться – заметит проезжающий мимо патруль. К рекам вообще сложно попасть, нужно знать, где есть люки. Если их перепутать, то можно попасть не в подземную речку, а в напорную канализацию, где тебя смоет.

Заводы делятся на действующие, полузаброшенные и заброшенные. На последних обычно один-два охранника и стая бродячих собак. Охранники редко представляют опасность, особенно, если дать им 500 рублей. Если поймают на полузаброшенных заводах, то максимум, что сделают – отвезут в отделение и выпишут штраф на 300 рублей. Можно отделаться на месте или вообще, если есть возможность, убежать. На действующие заводы диггеры не лазают.

- Насколько опасно это увлечение? С какими проблемами вы сталкивались?

- По подземным рекам постоянно течет вода и там очень скользко. В период весеннего половодья или дождя резко поднимается уровень воды и человека может смыть насмерть. Один раз я пошел в подземную речку и зашел в очень узкое ответвление, которое заполняется водой за три минуты во время небольшого дождика. Дождь поднялся сильный, я не успевал добежать до ближайшего люка, поэтому пришлось примотать себя к лестнице и упереться в потолок, чтобы хоть как-то дышать.

Еще был случай, когда мы ходили большой группой людей в подземную речку, она одна из самых сложных в Москве. Приходилось стоять по шею в воде, но некоторые из нас соскользнули и ушли "с головой". Мы вылезли на улицу мокрые, а там мороз в 30 градусов. За две минуты мы превратились в "сосульки". Половина из нас после слегла с воспалением легких.

Был случай, когда мне надо было добежать до вентиляционной сбойки в метрополитене, а навстречу ехал поезд. Я нырнул в боковое ответвление, состав проскочил в десяти сантиметрах от моих ног.

- Меня интересует метро. Например, легендарное "Метро-2". Кого о нем спрашивать, как не диггеров.

- Спецветки или, как называют в народе, "Метро-2" – это система правительственных и технических веток для обеспечения персонала Кремля, Генштаба и других важных для России объектов. Официально считается, что в Москве есть четыре спецветки. Одна идет от Кремля через район Раменки, затем до Чехова-2, это закрытый город, куда в принципе невозможно попасть. Ветки находятся на очень большой глубине – от 110 до 180 метров, также эти ветки соединяют правительственные бункера.

- Попасть туда невозможно?

- Сейчас нет. Задолго до этого – возможность была.

Фото: ИТАР-ТАСС

- Ну, хорошо, а в простое метро сложно попасть?

- Сложно. Его охраняет огромное количество людей, датчиков и камер, но диггеры все равно лазают.

Обычно выбираются перегонные тоннели, в каждом из которых есть служебно-соединительные ветви и так называемые "отвороты", то есть служебные туалеты, подходники к вентилляционным тоннелям, служебным помещениям. Достаточно залезть в метро и, если поезда ходят часто – раз в минуту, то бежать до нужного места перебежками. То есть от одного подходника до другого.

По служебно-соединительной ветви поезда пускают редко. Один или два раза в день. Эти ветки предназначены для расстановки поездов – ночной и утренней. В дневное время в метро невозможно встретить рабочих. Около пяти утра они уходят из тоннеля, подается напряжение на контактный рельс, поэтому диггеры лазают в метро утром, днем или вечером. Для этого выбирают короткий траффик поездов, чтобы можно было побегать. А вот ночью диггеры в метро не ходят. Здесь почти стопроцентная вероятность наткнуться на рабочих, быть пойманным и сданным в линейный отдел.

- То есть метро – это все-таки самый опасный объект?

- Нет, самые опасные – это спецветки и правительственные объекты. Там меньшая вероятность, что тебя собьет поезд или убьет током, но если поймают на спецветке, то будет огромное количество проблем.

Скажем, если дежурный по тоннелю увидит несколько посторонних людей, то это будет считаться нападением на дежурный пост. Охранник имеет право открыть огонь на поражение. Спецветки до сих пор считаются государственной тайной и "секретом родины". По умолчанию, об этом никто не знает. Хотя в интернете и на телевидении огромное количество передач про секретное метро, но никакой конкретики никто не называет.

- А охранники на "обычных" объектах? Как они реагируют на вторжение?

- Все зависит от их настроения и от того, давно ли была у них зарплата. Если в тоннель залез какой-нибудь пьяный полоумный диггер и что-то сломал, угнал вагонетку и покатался на ней, а потом еще перевернул цистерну с цементом, а охранник не поймал, то его лишают премии. Поэтому он отыгрывается на следующей компании диггеров, которую задержит. Также охранники могут без объяснения причин достать палку и ударить по голове. Обычно на объектах работает недалекая охрана.

- Сколько раз вас ловили?

- Много. Проводили воспитательные беседы, накладывали штрафы. Было даже такое, что меня в участке начинали узнавать.

Фото: urban3p.ru

- Я помню, давным-давно в газете читала небольшую заметку про огромных крыс-альбиносов в метро. Развейте мифы.

- Все эти байки пошли от так называемого главного диггера Вадима Михайлова и его воображаемого отряда "Диггер-спас". В одном интервью он утверждал, что в самом центре Москвы спускался на глубину 750 метров, нашел там подземное озеро со слепыми животными. В следующем интервью глубина была уже 850 метров, и туда он спускался со своим воображаемым отрядом. Также Михайлов утверждает, что в Неглинке он нашел портал в параллельное измерение. Плюс эта известнейшая байка про тараканов размером с блюдце и двухметровых крыс.

Все байки про мутации животных, про привидений, поезда и станции-призраки – это всего лишь мифы. Так называемая Волоколамская станция – не станция-призрак, она действительно есть, ничего интересного – бетонная коробка, куча строительного мусора.

Некоторые люди видят в подземных речках так называемый фосфор, называя это мистикой, но это всего лишь процесс гниения. Какая-нибудь кошка или собака провалилась в люк и там гниет. Можно увидеть, как выделяется фосфор и светится. Именно поэтому в речки опасно ходить в жаркую погоду, там скапливается огромное количество газов, от которых можно задохнуться.

- Ну, а живность-то в подземных объектах все-таки есть?

- Есть крысы, тараканы, причем даже мадагаскарские... В подземных речках я видел раков, рыбу и болотных черепах, которые водятся в Москва-реке.

- Из ваших рассказов можно сделать вывод, что диггерство - увлечение не только противозаконное, но и очень опасное. Тогда что заставляет людей изо дня в день спускаться в подземелья?

- Каждый человек видит свое: интерес, мода, красота подземелий, кто-то сам не знает, зачем ему это. Кто-то хочет попозировать, сделать фотографии и выложить в сеть, чтобы прославиться.

Я же никогда ничего не выкладываю, а просто изучаю для себя. Под землей особая атмосфера, она сильно отличается от любой другой. Безусловно, почти везде есть адреналин – опасаешься, что тебя поймают, собьет поезд, убьет током, смоет коллекторной волной, боишься встретить бомжа с ножом, который на тебя набросится.