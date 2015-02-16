В Москве увеличили количество автобусов и троллейбусов до "Бауманской"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Мосгортранс увеличил количество автобусов, троллейбусов и трамваев, курсирующих до станции метро "Бауманская", сообщили M24.ru в пресс-службе предприятия.

Теперь транспорт в этом районе перевозит примерно на 30 тысяч пассажиров в день больше, чем раньше. Так, ежедневно на линии выходят 34 автобуса особо большой вместимости, следующих по маршруту "М" от метро "Курская" до станции "Бауманская".

"Мы увеличили выпуск подвижного состава на маршрутах, действующих на этом участке. Сокращение интервалов движения поспособствовало тому, что каждый день автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят в среднем на 30 000 пассажиров больше, чем это было ранее в данном районе. Специальным трамвайным маршрутом "Б" по рабочим дням пользуются порядка 11 000 человек", – пояснил гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов.

Он добавил, что с 9 по 15 февраля автобусом "М" воспользовались 432 тысячи горожан. Самым "загруженным" днем стала пятница, когда автобусы перевезли свыше 82 тысяч человек.

Напомним, 8 февраля станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Изменение схемы движения в районе метро "Бауманская"

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам. Ежедневно на линии работает 22 автобуса, интервал составляет не более одной минуты.

Трамвай "Б" курсирует от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.

Кроме того, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.

На трех трамвайных маршрутах – №37, 45 и 50 – в обоих направлениях отменена остановка "Метро "Бауманская".