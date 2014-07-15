Крупнейшие катастрофы в истории мировых метрополитенов

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Утром 15 июля на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" из-за резкого торможения с рельс сошли три вагона. По предварительным данным, ЧП произошло из-за резкого понижения напряжения и ложного срабатывания сигнализации. В результате ЧП 12 человек погибли и более 100 были госпитализированы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

О крупнейших катастрофах, произошедших в метрополитенах мира, - в материале сетевого издания М24.ru.

Париж, 1903 год

Летом 1903 года в парижском метрополитене случилась одна из первых крупных аварий в метро. Вечером 10 августа в одном из вагонов специалисты обнаружили техническую неисправность. Отцепив его от основного состава, ремонтная бригада хотела через соседний тоннель перевезти вагон в депо, однако в пути он загорелся. Дым, заполонивший туннель, помешал машинисту другого состава заметить стоящий на путях вагон. Произошло столкновение, добраться до места аварии спасателям удалось лишь спустя десять часов. В результате катастрофы погибли около 100 человек.

Англия, 1973 год

В 1973 году в английском метро случилась страшная трагедия, причины которой не выяснены до сих пор. На скорости около 65 км/час поезд, не останавливаясь на станции, промчался и врезался в тупик. В результате аварии погибли 45 человек.

Москва, 1982 год

Одна из крупнейших аварий в метро в истории России произошла 17 февраля 1982 года. Тогда на станции "Авиамоторная" сломался эскалатор: он начал резко ускоряться, люди стали падать вниз, многие пассажиры забирались на балюстрады, однако пластиковая обшивка не выдержала веса всех и обвалилась. В результате ЧП погибли 8 человек, еще 30 получили ранения.

Расследование трагедии показало, что причиной аварии стал излом ступени. При прохождении нижней площадки эскалатора поврежденная ступень разрушила гребенку, включившийся электромагнитный рабочий тормоз не смог развить необходимый тормозной момент – тормозной путь составил более 11 метров. В дальнейшем эскалаторы на "Авиамоторной" заменили.

Баку, 1995 год

28 октября 1995 года в Бакинском метро произошел крупный пожар: во время движения загорелся состав. По версии следствия, воспламенился тяговый двигатель одного из вагонов. Машинист принял решение остановить поезд в узком тоннеле, который быстро наполнился едким дымом. Многие пассажиры задохнулись от дыма, другие – получили удар током от соприкосновения с кабелями при попытке обойти состав.

В результате трагедии погибли 289 человек, в том числе 28 детей, число пострадавших составило 270 человек.

Валенсия, 2006 год

Летом 2006 года в метро Валенсии потерпел крушение поезд, состоявший из четырех вагонов. По данным следствия, при входе в поворот машинист состава превысил разрешенную скорость и одно из колес первого вагона, не выдержав нагрузки сломалось.

В результате аварии состав перевернулся. Трагедия привела к гибели 41 человека, десятки пассажиров получили ранения.

Вашингтон, 2009 год

Крупнейшая авария в Вашингтонском метро произошла 22 июня 2009 года. Трагедия случилась в самый "час пик", в 17.00, между станциями Takoma и Fort Totten. Один из поездов остановился на перегоне, дожидаясь, когда от платформы отойдет другой состав. В стоящий поезд врезался состав, движущийся следом. В результате аварии погибли 9 человек, 76 получили ранения.

Эксперты федеральной комиссии пришли к выводу, что трагедия произошла из-за неисправности компонента системы безопасности, установленного в тоннеле метрополитена. При этом специалисты отметили, что машинист движущегося поезда нажимал на стоп-кран на расстоянии около 100 метров перед стоящим впереди составом, однако по техническим причинам автоматический датчик не дал сработать аварийному торможению.