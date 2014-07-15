Пятеро человек погибли в результате ЧП на "синей" ветке метро

Фото: ИТАР-ТАСС

По предварительным данным, в результате аварии на Арбатско-Покровской линии метрополитена погибло пятеро человек. 106 человек госпитализированы, состояние 50 оценивается как тяжелое, сообщает телеканал "Москва 24".

Руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Элина Николаева в эфире телеканала "Москва 24" рассказала, что вертолетом в городскую клиническую больницу №36 было доставлено трое пострадавших. "Двое находятся в состоянии средней степени тяжести, один в более легкой степени тяжести. 12-15 человек обратились амбулаторно, то есть помощь им была оказана на месте", - отметила Николаева, добавив, что около 60 человек уже доставлены в крупнейшие московские больницы: Боткинскую больницу, городская клиническая больница №71, институт Склифосовского.

Порядка 60 человек госпитализированы в результате ЧП на "синей" ветке

Данные о пострадавших и ситуации на Арбатско-Покровской линии метро можно узнать на "горячей линии" подземки - 8 (499) 787-25-86.

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов.

Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.