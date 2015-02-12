Автобусами "М" от "Бауманской" воспользовались 200 тысяч человек – Михайлов

Фото: m24.ru

За три дня более 200 тысяч пассажиров воспользовались бесплатными автобусами "М", курсирующими от закрытой станции метро "Бауманская", сообщил Агентству "Москва" генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов.

"В понедельник мы перевезли 58 тысяч пассажиров, а во вторник и среду – по 72 тысячи. У нас получилось полностью обеспечить график движения. При этом интервал движения автобусов составил от 30 секунд до полутора минут", – отметил Михайлов.

Он также сказал, что на маршруте "М" работает 34 автобуса. Перевозки обеспечивают около 100 человек, не считая водителей. Это также специалисты, обеспечивающие безопасность, диспетчеризацию и регулировку движения.

Напомним, бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М" был введен в воскресенье, 8 февраля, в связи с тем, что станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

Изменение схемы движения в районе метро "Бауманская"

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Кроме того, есть и трамвай "Б", который ходит от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.

Помимо этого, сокращен интервал движения наземного транспорта на трех маршрутах: автобуса Т25 и троллейбусов №24 и 88. Схему усиления маршрутов наземного транспорта можно посмотреть здесь.

При этом компенсационным маршрутам был обеспечен приоритет в движении: на пути следования введены выделенные полосы, изменена организация движения - маршруты наземного транспорта даже в условиях часа пик могут следовать до места назначения без задержек.

Центр организации дорожного движения также просит московских водителей по возможности пользоваться общественным транспортом в районе закрытой станции метро "Бауманская". Паркующиеся у метро машины мешают движению автобусов.

Как пояснили в центре, вокруг университета имени Баумана дополнительно обустроили 80 парковочных мест. С учетом 116 мест, которыми университет располагал до закрытия станции метро, сейчас возле Бауманки может разместиться 196 машин.

По нечетной стороне 2-й Бауманской улицы вдоль здания университета обустроен парковочный карман, где машины можно ставить под углом к тротуару. По четной стороне 2-й Бауманской улицы организована парковка параллельно проезжей части.