Более 80% недвижимости в Москве строится за счет инвесторов - Левкин

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Более 80% недвижимости в столице строится за счет инвесторов, рассказал журналистам глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В среднем в год мы сейчас строим порядка 9 миллионов квадратных метров недвижимости. При этом за счет инвесторов строится 80-83% этой недвижимости", - приводит слова руководителя ведомства Агентство "Москва".

Он отметил, что экономическая ситуация и, в частности, курс доллара, серьезно не повлияют на строительство метро и дорог в Москве.

"Программа по строительству метро и дорог разработана до 2020 года. Она полностью обеспечена финансированием, и Москва уверенно решает эту задачу. Если говорить о влиянии курса доллара на процессы развития Москвы, безусловно, какое-то влияние они оказывают. Но строительство объектов, за которые отвечает комплекс градостроительной политики и весь Стройкомплекс Москвы, не очень завязан на импортную продукцию.

Основные материалы, которые используются при строительстве метрополитена, дорог, офисных, жилых и торговых зданий, производятся на территории Москвы или РФ с использованием местного сырья. Чтобы не было такой радужной картины, часть оборудования - вентиляционное, электромонтажное, сантехническое - мы закупали в зарубежных компаниях. Но сегодня разработали у себя в комплексе программу антикризисных мер по импортозамещению", - пояснил Левкин.

Дороги Москвы: дороги будущего

Глава департамента также рассказал, что столичные власти практически перестали выдавать документы на строительство офисов и торговых центров в центральной части города.

"Надо создавать рабочие места, приближенные к местам проживания. И сейчас город этим озадачен, и через градостроительную документацию мы это регулируем. То есть, выдавая ГПЗУ на размещение офисных и торговых зданий, мы стараемся в центре этого не делать точно, выводить в периферийную часть, туда, где исторически сложились спальные микрорайоны", - сказал он.

Левкин подчеркнул, что таким образом власти в том числе планируют снизить количество заторов в городе, так как только путем развития транспортной инфраструктуры с этой проблемой не справиться.

Кроме того, он рассказал, что около 10% территории Москвы может благоустроено после запуска Московской кольцевой железной дороги (МКЖД).

"Важный этап - это развитие МКЖД. Мы прекрасно понимаем, что вместе с запуском пассажирского движения территории, прилегающие к МКЖД, получат очередной толчок для развития, а это порядка 10% территории Москвы", - сказал Левкин, напомнив, что ввод Малого кольца Московской железной дороги запланирован на 2015 год.