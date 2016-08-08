На ТПУ "Улица Горчакова" построят многофункциональный общественный комплекс

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

В составе ТПУ "Улица Горчакова" на юго-западе Москвы планируют построить многофункциональный общественный комплекс. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Также предусматривается организация комфортной пересадки на станцию метро из общественных и социальных объектов комплекса.

Многофункциональный комплекс будет трехуровневым. Общественно-значимые, социальные и коммерческие пространства расположатся на втором и третьем этажах. Там же будет пересадка на станцию "Улица Горчакова" Бутовской линии метро, а также разместятся технические помещения метрополитена.

На территории ТПУ также появится открытая плоскостная парковка вдоль проезжей части по улице Горчакова.