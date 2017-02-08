Вопросы о транспорте: Максим Ликсутов дал интервью телеканалу "Москва 24"

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ответил на вопросы жителей столицы о будущем транспортной системы мегаполиса в интервью телеканалу "Москва 24".

Горожане спрашивали чиновника о судьбе площади Тверская Застава, нелегальных таксистах, камерах видеофиксации и даже о том, как попасть на работу в Мосгортранс. Все ответы – в нашем тексте.

Екатерина – Давно идут разговоры о реконструкции площади Тверская Застава. Вернутся ли трамвайные маршруты № 7 и 9, и будет ли реорганизовываться автомобильное движение?

– Скорее всего данный проект будет реализован в этом году – трамвайное движение вернется на площадь Тверской Заставы и трамваи № 7 и 9 смогут подходить к Белорусскому вокзалу и станции метро. Предположительно, все необходимые работы завершат к сентябрю.

В предыдущие годы предлагались несколько проектов по реконструкции площади, в том числе – сделать подземный торговый центр, как на Охотном ряду. Тем не менее, все эти проекты оказались невыгодны предпринимателям, так что мэр города принял решение благоустроить эту территорию и сделать ее максимально комфортной для москвичей.



Белорусский вокзал является одним из самых популярных транспортных хабов столицы, однако, помимо метрополитена, никакого другого вида городского транспорта в шаговой доступности там нет.

Новый проект позволит решить эту проблему – трамваи № 7 и 9 будут пересекать Тверскую улицу и останавливаться возле вокзала на двух остановках – одна из них соберет пассажиров метрополитена, другая – пассажиров пригородных электричек.

Что касается движения по Тверской, трамваи будут пересекать ее в действующих временных диапазонах светофоров, так что дополнительной нагрузки на автотранспорт это не окажет.

Игорь Павлович – Часто говорят о том, что скорость движения автомобилей в городе выросла и пробок стало меньше, но проблема выезда за пределы Москвы в вечернее время осталась – стоят вылетные магистрали возле МКАД. Как решат эту проблему?

– Этот вопрос актуален для тех, кто работает в Москве, но живет за пределами города – это более одного миллиона человек в день. Дело в том, что часть столичных вылетных магистралей шириной в 3–4 полосы упирается в более узкие дороги Подмосковья.

Чтобы решить этот вопрос, столичные и областные власти вместе с Росавдодором согласовали совместный график строительных работ по расширению этих магистралей. В частности, планируется достроить на дорогах Подмосковья выделенные полосы для общественного транспорта, чтобы в часы пик движение на этих магистралях ускорилось.

Наталья – Полис ОСАГО будут проверять с помощью городских камер видеофиксации. Если полис еще не успели приобрести или взяли его у мошенников – штрафы будут приходить на почту?

– Эта функция введена не для того, чтобы кого-то штрафовать. Проект будет запущен в тестовом режиме – совместно с Российским союзом автостраховщиков (РСА) разработана схема, с помощью которой инфраструктура дорожного видеонаблюдения позволит сверять номерные знаки с зарегистрированными в базе данных РСА легальными полисами ОСАГО.

Если окажется, что полис не зарегистрирован или был приобретен у мошенников, система отправит владельцу автомобиля соответствующее уведомление.

Владислав – В последнее время постоянно появляются новости о том, как много таксистов в Москве перешли на легальный способ работы. Как регулируют их деятельность?

– Несколько лет назад в столице было принято постановление, которое четко регулирует деятельность таксомоторных перевозок в городе. Недавно было принято еще одно постановление, которое определило правила работы диспетчерских служб и онлайн-агрегаторов такси.

Сейчас получить лицензию такси в столице можно только через интернет. Вместе с тем, автомобиль должен быть выкрашен в желтый цвет и должен иметь желтый номерной знак – их выдают в ГИБДД.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/429]Как правильно получить лицензию на перевозку пассажиров[/URLEXTERNAL]

Любая другая машина получить лицензию такси в Москве не может. В Подмосковье такой регламент еще не принят, но в данный момент активно обсуждается. Для того, чтобы не ограничивать возможности подмосковных таксистов работать в городе, существует специальное соглашение между правительствами города и области об обмене базами данных автомобилей, осуществляющих таксомоторные перевозки.

Светлана – Куда обращаться по поводу нелегальных таксистов? К примеру, в помещении IKEA Белая Дача такие таксисты пристают со своими предложениями и иногда даже хватают за руки. Администрация торгового центра решать эту проблему не хочет, ссылаясь на то, что они для них – такие же покупатели.

– Все зависит от администрации торгового центра – именно на ней лежит ответственность за то, что происходит на их площадке. Жаловаться на это не можно, а нужно – для охраны общественного порядка существуют органы полиции, которые обязаны проверять подобные сообщения и разбираться в ситуациях.

Вместе с тем, с такими вопросами можно обращаться на горячую линию столичного дептранса, однако в виду отсутствия правоохранительных полномочий у ведомства, жалоба будет переадресована в органы полиции.

Александр – Почему так много делается для велосипедистов и ничего – для мотоциклистов?

– В последние годы ведомство старается делать для мотоциклистов все возможное. С 2014 по 2017 год количество зарегистрированных мотоциклов в Москве выросло на 40 процентов. Несмотря на популяризацию этого вида транспорта, количество ДТП с участием мотоциклистов, наоборот, снизилось более чем на 46 процентов. Это – очень хороший показатель, который говорит о том, что ездить в городе на мотоцикле безопасно.

Тем не менее, мотоцикл – сезонный вид транспорта и в момент их появления на столичных дорогах, не все водители автомобилей успевают к этому привыкнуть. Чтобы не спровоцировать рост числа аварий в начале мотосезона, дептранс совместно с сообществами мотоциклистов проводит программу, которая напоминает водителям легкового и грузового транспорта о появлении мотоциклистов на дорогах.

Кроме того, многие активисты из мотосообщества предлагают провести в Москве открытие сезона. Если есть какие-то интересные предложения о том, как это сделать – обращайтесь в департамент транспорта Москвы.



Ксения – Я работаю учителем в школе и мы часто проводим различные экскурсии и пешие прогулки. Есть ли возможность провести экскурсию в Московском метрополитене и будет ли это безопасно?

– Экскурсии в столичном метро начались два года назад – их организацией занялись городское экскурсионное бюро и сам метрополитен. Они полностью безопасны – с каждой группой ходят несколько сопровождающих из центра мобильности пассажиров, которые специально подготовлены для работы в метро, в том числе – с маломобильными гражданами. Всю информацию об экскурсиях можно найти на сайтах Московского метрополитена и городского экскурсионного бюро.

Москвичи – Зачем появились платные парковки в спальных районах?

– Все средства, полученные с платных парковок, возвращаются в бюджет соответствующих округов. Эти деньги могут использоваться не только для развития дорожно-транспортной сети районов, но и для благоустройства территорий, установки шлагбаумов, ремонта домов, подъездов и так далее – решения принимаются муниципальными депутатами.

Вместе с тем, правительство Москвы не дожидается конца года для того, чтобы перечислить эти средства, а отправляет их авансом – чтобы все строительные работы, на которые идут деньги от платных парковок, завершались до конца текущего года.

Виктор – Почему на парковках так мало мест для маломобильных граждан?

– Их количество – 10 процентов от общего числа мест, регулируется законом. В свою очередь, департамент транспорта совместно с заинтересованными сообществами, постоянно проводит мониторинг и переносит такие парковочные места туда, где ими удобно пользоваться самим гражданам.

Вместе с тем, все конкретные предложения о том, где нужно добавить парковки для маломобильных граждан, можно оставить на сайте parking.mos.ru – каждое из них рассмотрят специалисты.

Ольга – Для чего нужен центр безопасности метро, который на днях открыл Сергей Собянин?

– Несмотря на то, что Московский метрополитен является самым безопасным в мире, это не значит, что можно сидеть сложа руки.

Новый центр позволил внедрить интеллектуальную систему безопасности, которая анализирует изображения с камер безопасности в режиме реального времени и автоматически распознает нестандартные ситуации, будь то – скопление пассажиров у касс, забытые вещи, потерявшийся ребенок – все это фиксируется и, при необходимости, диспетчеры отправляют сигнал ближайшим сотрудникам полиции.

Виталий – Почему москвичей не берут на работу водителями автобусов, а только иногородних? У меня есть зять, ему 44 года и он хочет попасть на работу в Мосгортранс, но его не берут.

– Мы ждем вашего зятя на работу к нам, в Мосгортранс – у нас есть большое количество вакансий и, если у него есть специальное водительское удостоверение на категорию пассажирского транспорта, он сразу сможет приступить к работе. Если нет – вашего зятя обучат в учебном комбинате, после чего выдадут удостоверение и возьмут на работу.

Москвич или нет – для нас совершенно не имеет значения. В Мосгротрансе рады всем, кто решил связать свою карьеру со столичным транспортом. У нас хорошие зарплаты и четко соблюдается трудовое законодательство.