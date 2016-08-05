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05 августа 2016, 15:15

Cхему движения наземного транспорта поменяют из-за ремонта на серой ветке метро

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В субботу участок серой ветки закроют для пассажиров

Схема движения транспорта в связи с закрытием северного участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро изменится в ночь на субботу, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Как сообщалось ранее, 6 августа на метро нельзя будет проехать от станции "Савеловской" до "Владыкино".

Одностороннее движение организуют на участке Станционной улицы по направлению от Алтуфьевского путепровода до станции метро "Владыкино". Вводится запрет на проезд для всех видов транспорта, кроме общественного на участке Станционной улицы по направлению от Гостиничного проезда до Гостиничной улицы.

Изменения действуют с 00:00 6 августа по 00:00 7 августа. В ЦОДД просят москвичей по возможности избегать проезд на личном транспорте в районе действия ограничений движения.

Раннее в Мосгортрансе заявили, что четыре автобусных маршрута "М" появятся на время закрытия участка серой ветки столичной подземки. Всего для перевозки пассажиров задействуют порядка 170 автобусов большой вместимости.

Северный участок метро закрывают в связи с подключением оборудования на строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии и пересадки на станции "Петровско-Разумовская". Для пассажиров будут закрыты станции "Дмитровская", "Тимирязевская" и "Петровско-Разумовская". Поезда будут курсировать только на участках от станции "Алтуфьево" до "Владыкино" и от станции "Савеловская" до "Бульвара Дмитрия Донского.

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Сюжеты: Изменения в работе метро , Ограничение движения на улицах Москвы

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