Собянин дал старт сезону фонтанов на ВДНХ

Фонтан "Дружба народов". Фото: пресс-служба ВДНХ

В столице 30 апреля открылся сезон фонтанов. Торжественный старт дал главный фонтан ВДНХ "Дружба народов". Его запустили под звуки симфонического оркестра – музыканты исполнили "Праздничную увертюру ля мажор" Дмитрия Шостаковича. В запуске фонтана принял участие Сергей Собянин.

"Как обычно, 30 апреля в Москве открывается сезон фонтанов, он знаменует собой наступление настоящих летних дней в Москве и начинает череду самых интересных, красивых мероприятий. Сегодня одновременно вместе с фонтаном "Дружбы народов" открывается 590 фонтанов", – заявил мэр Москвы.

Кроме того, он пригласил горожан на демонстрацию трудящихся, которая пройдет 1 мая на Красной площади, а также на другие весенние мероприятия. "Завтра открывается фестиваль "Московская весна" на всех городских площадках – на ВДНХ, в парках, на пешеходных улицах. В преддверии 70-летия Победы будут проходить тысячи интересных мероприятий. Начинается действительно летний сезон в Москве красивыми мероприятиями, посвященными отдыху, культуре, спорту", – добавил Сергей Собянин.

Отметим, что более 500 водных композиций включили одновременно во всех уголках Москвы. В частности, сегодня заработал одни из самых красивых столичных водных комплексов – "Принцесса Турандот" на Арбате, "Поющий журавль" на Чистопрудном бульваре, "Адам и Ева" у станции метро "Новокузнецкая".

Также включили фонтан на Цветном бульваре, ротонду "Наталья и Александр" на площади у Никитских ворот, фонтанный комплекс сада "Аквариум" у Театра имени Моссовета, фонтан на Кудринской площади, фонтан "Пушкинский" на Пушкинской площади, "Советский" на Тверской площади, "Репинский" в сквере на Болотной площади.

Ротонда "Наталья и Александр" Фото: Савва Николенко

Забили фонтаны в сквере Девичьего поля, в саду "Эрмитаж", на Калужской площади, "Театральный" у Большого театра, у памятника "300-летие Российского флота" на Берсеньевской набережной. Самый крупный фонтанный комплекс столицы расположен на Манежной площади, он включает 12 фонтанов. Самый объемный – на 15 тысяч кубометров воды – находится на Поклонной горе.

Среди крупнейших московских каскадов – музыкальный светодинамический фонтан в акватории Царицынского пруда. Диаметр водной поверхности фонтана – 55 метров, он состоит из 12 кругов и 915 струй воды разной высоты, некоторые бьют на 30 метров.

Планируется, что фонтанные комплексы на Поклонной горе, на Манежной площади, на Кутузовской транспортной развязке, фонтан "Похищение Европы" напротив Киевского вокзала будут работать круглосуточно.

Памятник с фонтаном, посвященный Михаилу Шолохову. Фото: Савва Николенко

Другие фонтаны, в частности на Театральной и Пушкинской площадях, будут включать ежедневно с 8.00 до 23.00, а по праздникам и выходным – до полуночи. Фонтаны будут дарить москвичам и гостям столицы прохладу в жаркие дни вплоть до октября.

Отметим, в столице множество фонтанов с необычной историей. Так, расположившийся в самом центре столицы, на Театральной площади, фонтан Витали является старейшим действующим фонтаном Москвы. Он был создан в 1827 году (по другим данным, в 1835 году) по проекту русского скульптура итальянского происхождения Ивана Витали.

Сам источник поднят на постамент. Под чашей фонтана, из которой бьют струи воды, разместились четыре амура. Они символизируют музыку, поэзию, комедию и трагедию.

Официальное название "Петровский" не прижилось: народ изначально начал называть фонтан именем скульптура. В XIX веке фонтан не только служил украшением города, но и выполнял функцию водозабора. В то время водопровод был развит плохо, поэтому горожане выстраивались в очереди, чтобы набрать питьевую воду и напоить лошадей.