Городская транспортная система готова к началу осеннего сезона - дептранс

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Транспортная система Москвы полностью готова к началу осенне-зимнего сезона. Для этого были изменены графики движения, а объекты транспортной инфраструктуры проверили и привели в порядок, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Прежде всего, транспорт готов росту числа пассажиров, ведь сезон отпусков кончился, и москвичи возвращаются в город. В связи с этим с 1 сентября на линии выйдут дополнительные 357 автобусов и 100 троллейбусов. Всего пассажиров будут обслуживать около 7000 единиц наземного транспорта.
Кроме того, летом были открыты несколько новых маршрутов. Сейчас на московских улицах работают 7 новых маршрутов автобусов, 6 из них были разработаны самими москвичами в рамках краудсорсингового проекта "Наши маршруты". Еще три маршрута запустят в ближайшее время.
Помимо этого, ввели автобус №164К. Сейчас он курсирует между станциями метро "Нагатинская" и "Каширская".
За летний период работники транспортного комплекса привели в порядок светофоры, дорожные знаки и опоры на дорогах Москвы. Также были очищены остановки. Ежедневно их состояние контролируют более 90 бригад.
К работе в условиях большого пассажиропотока подготовили и метрополитен. Перед началом учебного года увеличили время работы окон, где принимаются анкеты на социальные карты для школьников и студентов.
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