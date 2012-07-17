Москва выделит 500 млн руб. на восстановление соцобъектов Кубани

Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Власти Москвы планируют заключить соглашение с администрацией Краснодарского края об оказании финансовой помощи на восстановление объектов социальной сферы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

Он сказал, что на восстановление школ, больниц и поликлиник Кубани Москва направит 500 миллионов рублей.

Градоначальник подчеркнул, что москвичи приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи для пострадавших: «Десятки тысяч людей принесли гуманитарную помощь на приемные пункты, сотни машин с гуманитарной помощью отправлены в Крымск».

Напомним, в результате сильного дождя 6–7 июля в Геленджике, Крымске, Новороссийске и близлежащих поселках затопило 7,2 тысяч жилых домов. Полностью утратили имущество 29 тысяч граждан, погиб 171 человек.