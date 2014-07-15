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Мэр Москвы

15 июля 2014, 12:39

Собянин провел экстренное совещание с МЧС и руководством метро

мэр Москвы Арбатско-Покровская линия метро авария Сергей Собянин чп

Фото: mos.ru

Сергей Собянин провел экстренное совещание с представителями железной дороги, метрополитена, строителей и МЧС, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Считаю, что в ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело. Ревизионная служба метрополитена уже на месте, работает над расследованием происшествия", - сказал мэр.

Также Собянин отметил, что пока нет версий, которые бы легли в основу случившегося.
Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. Всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились около 80 пассажиров, пятеро погибли.

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Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

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Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.

По данным Агентства "Москва", родственники погибших в аварии получат компенсацию в размере 1 миллион рублей, все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.

Оперативная информация

Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02

    • Органичения движения для личного и общественного транспорта:

  • при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат
  • с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области
  • по Краснопресненской набережной
  • со Смоленской набережной на Новоарбатский мост
  • перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект

    • Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.

    Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":

  • На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая Дорогомиловская
  • На м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская)
  • На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект
  • На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу

    • Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".

    Бесплатные такси:

  • "Новое желтое такси"
  • "Формула такси"
  • "Такси 956"
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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