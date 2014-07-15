Собянин провел экстренное совещание с МЧС и руководством метро

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Сергей Собянин провел экстренное совещание с представителями железной дороги, метрополитена, строителей и МЧС, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Считаю, что в ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело. Ревизионная служба метрополитена уже на месте, работает над расследованием происшествия", - сказал мэр.

Также Собянин отметил, что пока нет версий, которые бы легли в основу случившегося.

Напомним, в 9.25 на участке Арбатско-Покровской линии между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошло ложное срабатывание сигнализации в метро, что и послужило причиной резкой остановки электропоезда, в результате три вагона сошли с рельсов. Всего пострадали 400 человек, за медпомощью обратились около 80 пассажиров, пятеро погибли.



Департамент транспорта обращается с просьбой к пассажирам выбирать альтернативные маршруты следования и воспользоваться пересадками на станции Филевской линии.

Кроме того, от станции "Киевская" до "Молодежной" Арбатско-Покровской линии метро запустили компенсационные автобусы "Мосгортранс" организовал перевозку пассажиров, которые не могут воспользоваться метро из-за сбоя. На линию вышли более 60 машин.

По данным Агентства "Москва", родственники погибших в аварии получат компенсацию в размере 1 миллион рублей, все пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.